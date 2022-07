Plus de 1 000 familles ont reçu un logement au cours de la dernière année grâce au financement des fonds publics de l’Artsakh et de l’Arménie

Le président de la République de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a publié une vidéo sur sa page Facebook, présentant les travaux de construction de logements à grande échelle menés en Artsakh après la guerre de 2020.

La vidéo indique que de juillet 2021 à juillet 2022, plus de 1 000 appartements ont été fournis aux citoyens par le gouvernement de la République de l’Artsakh à la suite de la construction, de l’achat sur le marché secondaire et de la rénovation du parc immobilier. 377 d’entre eux sont des appartements nouvellement construits, principalement à Stepanakert, qui ont été construits avec le financement des fonds publics des Républiques de l’Artsakh et de l’Arménie ainsi que du Fonds Arménien (Hayastan Himnadram).

Des appartements et des maisons d’habitation ont été fournis aux familles des victimes de la guerre, aux personnes déplacées, aux personnes atteintes d’une incapacité militaire indéfinie du 1er groupe, aux militaires actifs et de réserve des forces armées, aux familles de 5 enfants ou plus, aux familles ayant le statut de réfugié et aux familles d’orphelins.

« En 2022, environ 600 appartements et maisons résidentielles seront mis en service, dont environ 90% dans les régions hors de la capitale Stepanakert » déclare Armen Mangasaryan, président du Comité chargé des questions du logement de la République de l’Artsakh, dans la vidéo.

Selon lui, des travaux de construction d’environ 1 300 appartements ont été lancés à Stepanakert, et ce nombre atteint environ 1 500 dans les régions. Les documents d’estimation de conception pour 1 000 autres appartements et maisons d’habitation sont prêts et leur construction commencera dans un proche avenir.

"Nous avons déjà environ 8 500 familles sur les listes d’attente pour l’enregistrement des logements dans la république. Je pense qu’avec ce rythme de construction, il sera possible de résoudre leur problème dans les années à venir » souligne Armen Mangasaryan. Source Armenpress et Artsakhpress.

Krikor Amirzayan