Tachtantes

L’Association Culturelle des Arméniens de La Ciotat et de Ceyreste vous invite à participer à son traditionnel repas champêtre qui mettra à l’honneur les spécialités culinaires arméniennes dans un cadre exceptionnel en bord de mer avec possibilité de baignade sur place. Au menu, vous attendent une farandole de mezzés (des beuregs au fromage et à la viande, des feuilles de vigne farcies, du soudjouk...), des pâtisseries (pakhlava, sare bourma). Vin rouge / rosé et café compris !

Tarif adultes : 25€

Tarif enfants (- de 12 ans) : 15€

Apéritif : 1€

Attention ! Les places sont limitées.