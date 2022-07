Martine Vassal Sylvaine Muselier Armen Petrossian et Anne Louyot distingués ce 14 juillet

La promotion civile du 14 juillet 2022 a distingué 329 personnalités parmi lesquelles Martine Vassal, la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Par décret du Président de la République Emmanuel Macron, daté du 13 juillet, Martine Vassal a été décorée de la Légion d’honneur en vertu de ses 37 années de services rendus.

Créé par Napoléon Bonaparte en 1802, cette distinction reste la plus haute décoration honorifique française.

Rappelons que la présidente fière de sa double culture française et arménienne, avait déjà été élevée en 2012 au rang de chevalier de l’ordre national du Mérite.

Autre récipiendaire et visage connu à Marseille, Sylvaine Muselier, la maman de Renaud Muselier, le Président de la Région Sud (qui s’apprête à partir prochainement pour l’Arménie pour une visite de travail avec une délégation) , a également été décorée au grade de Chevalier.

Femme de caractère et de combats, elle porte dignement le patrimoine de cette famille gaulliste qui s’est illustré dans la Résistance lors de la dernière guerre.

Née Jeanine Girault, dite Sylvaine, Mme Muselier a fait sa carrière en tant que directrice d’un établissement de rééducation durant 79 années dévouées aux patients.

Lors de cette belle promotion saluons également Mme Anne Claire Louyot, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire en Arménie, décorée pour ses 22 années de services à la nation.

Figure incontournable de la communauté arménienne de France et nom iconique du luxe, Aram, Armenak dit Armen Petrossian, président de sociétés a été décoré au grade d’Officier dans le rang Grande chancellerie de la Légion d’honneur.

Présent à tous les événements importants de la communauté arménienne de France, notamment aux dîners du CCAF, avec raffinement et discrétion il sait être avec sa famille d’une aide précieuse pour promouvoir la culture et les événements autour de l’Arménie.

La rédaction de « Nouvelles d’Arménie Magazine » et d’armenews.com adresse ses plus chaleureuses félicitations à ces personnalités engagées et fidèles aux valeurs républicaines.

Alain Sarkissian