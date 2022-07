L’Arménie n’a aucune revendication territoriale sur ses voisins selon le président du parlement

L’Arménie n’a aucune revendication territoriale sur ses voisins, a déclaré LE 20 juillet le président du Parlement, Alen Simonyan, à une délégation du Bundestag allemand dirigée par la vice-présidente Katrin Goering-Eckardt.

Lors d’une réunion aujourd’hui à l’Assemblée nationale arménienne, les parties ont discuté de la situation d’après-guerre (dans la zone de conflit du Haut-Karabakh) et de l’établissement d’une paix durable dans la région.

M. Simonyan a noté que l’Arménie soutient l’ouverture d’une ère de paix dans la région, en faisant des efforts pour débloquer les infrastructures régionales et les communications de transport, ainsi que pour délimiter les frontières avec l’Azerbaïdjan.

L’homologue allemand s’est dit convaincu que les négociations pacifiques sont le moyen efficace de régler les conflits.

Les parties ont particulièrement souligné le développement constant des relations amicales entre l’Arménie et l’Allemagne et l’approfondissement de la coopération interparlementaire.

Le 27 septembre 2020, les forces armées azerbaïdjanaises, soutenues par la Turquie et des mercenaires et terroristes étrangers, ont attaqué le Haut-Karabakh sur toute la ligne de front en utilisant des roquettes et des armes d’artillerie, des véhicules blindés lourds, des avions militaires et des types d’armes interdites comme les bombes à fragmentation et les armes au phosphore.

Avec Arka