Rencontre d’Ararat Mirzoyan avec le vice-premier ministre polonais Jacek Sasin

Le 19 juillet, le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, en visite officielle en Pologne, a rencontré le vice-premier ministre polonais, Jacek Sasin.

Les interlocuteurs ont salué le développement et la dynamique actuelle des relations interétatiques depuis 30 ans, date de l’établissement des relations diplomatiques.

Le ministre arménien des Affaires étrangères a souligné que la Pologne est l’un des principaux partenaires européens de l’Arménie.

Ararat Mirzoyan et Jacek Sasin ont discuté des perspectives de développement de la coopération économique entre les deux pays, se déclarant prêts à faire des efforts pour réaliser pleinement le potentiel commercial et économique, créer des opportunités d’investissement et activer les contacts entre entreprises.

Le ministre Mirzoyan a noté que depuis 2018, la campagne anti-corruption, ainsi que les réformes visant à améliorer l’environnement des affaires, ont été largement mises en œuvre en Arménie, ce qui crée de bonnes opportunités pour les investisseurs.

Les parties ont souligné la mise en œuvre de l’accord sur l’acquisition d’environ 65 % des actions de la Bourse arménienne par la Bourse de Varsovie, qui créera de nouvelles opportunités de coopération sur le marché des capitaux entre l’Arménie et la Pologne.

Le rôle de la Commission intergouvernementale de coopération économique arméno-polonaise en tant que plate-forme efficace pour discuter des programmes conjoints et définir les étapes pratiques a été souligné. Dans ce contexte, les interlocuteurs ont également mis l’accent sur les visites mutuelles de délégations d’affaires et la tenue de conférences.

Lors de la réunion, le ministre des Affaires étrangères Mirzoyan a également présenté la position de la partie arménienne concernant la résolution pacifique du conflit du Haut-Karabakh et la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

« Nous pensons que cet échange direct entre les deux pays peut aider à établir la paix. Nous continuerons à soutenir ces efforts », a déclaré l’ambassadeur.

« Nous, ainsi que les États-Unis, avons déjà confirmé notre engagement envers le format de médiation du groupe de Minsk de l’OSCE. Cependant, malheureusement, la Russie ne veut plus travailler dans ce format. Le ministre russe des Affaires étrangères a déjà fait des déclarations à ce sujet. Nous sommes désolés de ce fait, mais nous restons prêts à reprendre le dialogue dans le format du Groupe de Minsk », a déclaré l’ambassadeur Louyot.

« Nous sommes déterminés à soutenir le processus de paix, tant au niveau bilatéral qu’en tant qu’État membre de l’UE, car l’UE fait également des efforts dans ce sens. En tout état de cause, le dialogue se poursuit entre les coprésidents français et américain en vue de trouver de nouveaux moyens susceptibles de faire avancer le processus de paix. Nous attachons une importance particulière au maintien des garanties de sécurité pour la population du Karabakh », a déclaré l’ambassadeur.