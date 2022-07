La France est prête à reprendre le dialogue dans le format du Groupe de Minsk

La France joue son rôle de médiateur dans le règlement du conflit du Karabagh en sa qualité de coprésidente du Groupe de Minsk de l’OSCE, au niveau bilatéral, et en tant que pays membre de l’UE, qui s’efforce également de faciliter la possibilité d’un dialogue entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, a déclaré l’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de France en Arménie, Anne Louyot, dans une interview à la radio publique d’Arménie.

Elle a déclaré que la France se félicite de la rencontre des ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais à Tbilissi le 16 juillet.

« Nous pensons que cet échange direct entre les deux pays peut contribuer à établir la paix. Nous continuerons à soutenir ces efforts », a déclaré l’ambassadeur.

« Nous, ainsi que les États-Unis, avons déjà confirmé notre engagement envers le format de médiation du groupe de Minsk de l’OSCE. Cependant, malheureusement, la Russie ne veut plus travailler dans ce format. Le ministre russe des Affaires étrangères a déjà fait des déclarations à ce sujet. Nous sommes désolés de ce fait, mais nous restons prêts à reprendre le dialogue dans le format du Groupe de Minsk », a déclaré l’ambassadeur Louyot.

« Nous sommes déterminés à soutenir le processus de paix, tant au niveau bilatéral qu’en tant qu’État membre de l’UE, car l’UE fait également des efforts dans ce sens. En tout état de cause, le dialogue se poursuit entre les coprésidents français et américain en vue de trouver de nouveaux moyens susceptibles de faire avancer le processus de paix. Nous attachons une importance particulière au maintien des garanties de sécurité pour la population du Karabakh », a déclaré l’ambassadeur.

