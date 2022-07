La base aérienne militaire russe de Khmeimim, située dans la province syrienne de Lattaquié, a été attaquée le 20 juillet 2022, vers 22 h 10, par des terroristes contrôlés par Ankara. L’attaque a été menée à l’aide de deux drones, mais ce qui est beaucoup plus remarquable, c’est qu’il y a seulement 11 jours, le satellite militaire WorldView-2 a effectué une reconnaissance au-dessus de cette région.

On sait que deux drones bourrés d’explosifs ont réussi à s’approcher assez près de la base aérienne militaire russe de Khmeyimm, comme en témoignent les images correspondantes de tirs antiaériens du système de missiles et de canons antiaériens Pantsir-S. Selon les données officielles, deux véhicules aériens sans pilote ont été abattus avec succès, tandis que la destruction de la base aérienne des forces aérospatiales russes a été évitée.

L’attaque contre la base aérienne militaire russe « Khmeimim » était la première de ces derniers mois. Il est à noter que l’attaque a eu lieu après que la partie russe se soit prononcée catégoriquement contre toute opération militaire turque dans le nord de la Syrie.

