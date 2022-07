Erdogan escompte toujours un accord « cette semaine »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan mise toujours sur un accord « cette semaine » avec la Russie et l’Ukraine sur les exportations de céréales ukrainiennes, ont rapporté mercredi les médias turcs. « Nous avons un mémorandum que nous espérons voir transformé en un texte écrit cette semaine », a déclaré le chef de l’Etat mercredi à la presse locale, de retour de Téhéran où il a rencontré la veille ses homologues russe et iranien, Vladimir Poutine et Ebrahim Raïssi. « M. Poutine a exprimé un avis très positif concernant nos efforts. Il nous a remercié et nous a fait différentes propositions », a indiqué M. (...)