Erdogan n’a pas obtenu l’appui de l’Iran ou de la Russie à une offensive en Syrie, selon Damas

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Mekdad, en visite en Iran, a affirmé mercredi que le président turc Recep Tayyip Erdogan n’avait pu obtenir le soutien de l’Iran ou de la Russie à une offensive en Syrie qu’il menace de lancer depuis mai. Il s’exprimait au lendemain d’un sommet tripartite ayant réuni la veille à Téhéran les présidents turc, russe Vladimir Poutine et iranien Ebrahim Raïssi. La Russie, l’Iran et la Turquie sont des acteurs majeurs dans le conflit déclenché en Syrie en 2011, Téhéran et Moscou soutenant le régime de Bachar al-Assad, et la Turquie appuyant des rebelles. (...)