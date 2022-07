Erevan garde le silence à propos de l’expulsion du dirigeant franco-arménien

Les autorités arméniennes ont refusé d’expliquer leur décision d’interdire l’entrée en Arménie à un des responsables de la communauté arménienne de France, critique à l’égard du Premier Ministre Nikol Pashinian.

Mourad Papazian, coprésident du Conseil de Coordination des Organisations Arméniennes de France (CCAF), a été arrêté à l’aéroport international Zvartnots d’Erevan et expulsé vers Paris jeudi dernier. Il affirme que les agents de l’immigration sur place n’ont donné aucune raison à son expulsion.

Le Service de la Sécurité Nationale (NSS), qui est chargé du contrôle des passeports à Zvartnots, a refusé mercredi d’expliquer cette rare interdiction d’entrée sur le territoire, imposée à une personnalité éminente de la diaspora arménienne. Le NSS s’est contenté de citer une disposition légale qui l’autorise à ne pas divulguer de telles informations si elles portent atteinte « au secret de la vie privée ou familiale d’une personne. »

Papazian, qui est également un membre important de Dashnaktsutyun, un parti pan-arménien d’opposition, a insisté, quant à lui, sur le caractère politique de son expulsion.

« Pashinian n’accepte pas l’opposition, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Arménie », a-t-il déclaré à la presse. « Il y a un sérieux problème de démocratie derrière cette affaire ».

Le CCAF - une structure unitaire réunissant les principales organisations arméniennes de France - a condamné la décision d’Erevan en la qualifiant « d’attaque contre la démocratie » et de « coup brutal » porté à la communauté franco-arménienne.

« L’Arménie appartient aussi à la diaspora, aux fils des survivants du génocide [de 1915], surtout lorsqu’ils se battent pour ses droits », a déclaré le CCAF dans un communiqué du 15 juillet. « Et personne ne peut décider d’en exclure des militants de la cause arménienne dans le but de régler des comptes politiques ».

Le gouvernement arménien n’a toujours pas réagi à cette accusation, reprise par ses opposants politiques intérieurs.

Zareh Sinanyan, le Haut Commissaire pour les Affaires de la Diaspora arméno-américain, a affirmé cette semaine qu’il ignore pourquoi Papazian s’est vu refuser l’entrée en Arménie. Dans le même temps, Sinanyan a accusé la CCAF et Dashnaktsutyun de faire pression sur les hommes politiques européens afin qu’ils ne coopèrent pas avec les autorités d’Erevan.

Certains médias arméniens pro-gouvernementaux ont déclaré que Papazian a été expulsé car les autorités le croient à l’origine d’une manifestation organisée contre Pachinian lors de sa visite à Paris en juin 2021.

Papazian nie toute implication dans cette manifestation. Il a pu se rendre en Arménie aussi récemment qu’au mois de mai.