L’Occident pourrait imposer des sanctions radicales à l’Arménie, a déclaré Gagik Makaryan, président de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie, dans une interview à ArmInfo.

"Nous prévoyons une nouvelle détérioration de la situation économique ainsi que le conflit géopolitique croissant entre la Russie et l’Occident. Dans le cas de l’Arménie, le conflit pourrait bien entraîner des restrictions et des sanctions contre le pays. Nous pouvons voir les États-Unis, la Grande-Bretagne et les L’UE, ainsi que la pression croissante sur la Russie, imposent des exigences croissantes aux autres nations pour isoler totalement la Russie. Et l’Arménie ne fait pas exception », a déclaré M. Makaryan.

Dans ce contexte, l’expert estime que certaines exigences qui pourraient être imposées à l’Arménie seraient en conflit avec l’adhésion du pays à l’Union économique eurasienne. Parallèlement à l’aide financière américaine à l’Arménie et à l’influence de l’UE dans le cadre d’un certain nombre de programmes socio-économiques dans le pays, Erevan doit faire un choix difficile. De même, l’Arménie est sous l’influence des Nations Unies et d’autres agences internationales, qui mettent en œuvre un certain nombre de programmes de développement en Arménie. Et l’ONU est évidemment contre la Russie maintenant.

Dans ce contexte, M. Makaryan prévoit une nouvelle détérioration de la situation. Par conséquent, les dirigeants arméniens devraient trouver des solutions alternatives dès que possible - moins économiques que diplomatiques. L’Arménie est, dans une certaine mesure, confrontée aux conséquences des sanctions anti-russes étant donné les sérieuses restrictions sur les transferts de grosses sommes d’argent en dollars américains vers et depuis l’Arménie. À leur tour, la Banque centrale et les banques commerciales d’Arménie sont extrêmement prudentes, évitent de faire des bêtises dans leurs relations avec leurs partenaires et avec les missions diplomatiques étrangères.

"Compte tenu d’une part importante de capitaux étrangers dans les banques arméniennes, on constate que même les plus grandes banques sont loin d’être indépendantes dans la mise en œuvre de leurs politiques monétaires. Elles doivent constamment revenir sur la situation issue de la crise ukrainienne et répondre aux souhaits de l’Occident , ce qui cause des problèmes dans notre système bancaire », a déclaré M. Makaryan.