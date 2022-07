Des groupes de défense des droits de l’homme critiquent l’accord gazier de l’UE avec l’Azerbaïdjan

Des groupes de défense des droits de l’homme ont critiqué un accord de l’UE visant à augmenter l’approvisionnement en gaz de l’Azerbaïdjan, alors que l’Europe se démène pour sécuriser les sources d’énergie non russes, rapporte The Guardian .

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué lundi l’Azerbaïdjan comme un fournisseur d’énergie « crucial » et « fiable », alors qu’elle annonçait un accord avec Bakou pour étendre le corridor gazier sud, le gazoduc de 3 500 km acheminant le gaz de la mer Caspienne vers l’Europe. .

Aux côtés du président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, Von der Leyen a déclaré que l’UE se diversifiait loin de la Russie et se tournait « vers des partenaires plus fiables et dignes de confiance », ajoutant qu’elle était heureuse de compter l’Azerbaïdjan parmi eux.

Selon l’accord, les livraisons de gaz à l’UE depuis l’Azerbaïdjan devraient atteindre 20 milliards de mètres cubes par an en 2027, contre 8 milliards actuellement. Les approvisionnements devraient augmenter à 12 milliards d’ici 2023.

Human Rights Watch a déclaré que l’UE n’aurait pas dû signer le mémorandum, ni conclure un nouvel accord bilatéral, sans insister sur des réformes politiques : la libération de dizaines de prisonniers politiques et des modifications des lois qui restreignent fortement les organisations non gouvernementales et les médias.

L’Azerbaïdjan utilise le pétrole et le gaz « pour faire taire l’UE sur les questions de droits fondamentaux », a déclaré Philippe Dam, directeur par intérim de l’UE à Human Rights Watch. « La réalité est que les autorités azerbaïdjanaises sont réputées pour avoir réprimé les militants de la société civile enquêtant sur la corruption, en particulier en ce qui concerne le pétrole et le gaz.

« L’UE ne devrait pas dire qu’un pays est fiable lorsqu’il restreint les activités des groupes de la société civile et écrase la dissidence politique », a déclaré Dam.

D’autres militants ont accusé l’UE de saper ses objectifs climatiques, tout en enrichissant les autocrates. « Il est extraordinaire que l’UE semble déterminée à ne pas tirer les leçons de sa situation actuelle et fasse pression pour construire davantage de gazoducs qui nous enfermeraient dans le gaz à long terme », a déclaré Barnaby Pace, responsable de la campagne gaz chez Global Witness . « Un coup de pouce rapide pour les énergies renouvelables et l’isolation des maisons devrait être la réponse évidente aux crises auxquelles l’Europe est confrontée - et certainement pas répéter les erreurs qui nous ont conduits jusqu’ici. »

Eve Geddie, directrice du bureau d’ Amnesty International à Bruxelles, a déclaré que « les régimes répressifs et irresponsables sont rarement des partenaires fiables » et a ajouté que « privilégier les objectifs à court terme au détriment des droits humains est une recette pour le désastre ».