Pas encore de consensus entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont parvenus à un consensus sur la reprise du chemin de fer de l’époque soviétique qui s’étendra de la colonie arménienne de Yerashh à Horadiz en Azerbaïdjan via l’enclave azerbaïdjanaise de Nakhitchevan et la province de Syunik, dans le sud de l’Arménie, a déclaré le bureau du vice-Premier ministre arménien Mher Grigoryan à civic.am.

Il a indiqué qu’aucun accord final n’a encore été conclu sur la reprise de la route automobile. En juin, Grigoryan a déclaré à l’agence de presse russe TASS que l’Arménie et l’Azerbaïdjan avaient réussi à rapprocher leurs positions sur de nombreuses questions de contrôle des frontières et des douanes ainsi que sur la circulation en toute sécurité des citoyens, des véhicules et des marchandises par route et par rail à travers les territoires de Arménie et Azerbaïdjan.

Le chef de cabinet du vice-Premier ministre, Edgar Mkrtchyan, a déclaré plus tôt que les fonctions de contrôle des douanes, des frontières et autres sur le chemin de fer seront mises en œuvre conformément à la législation arménienne.

Selon les estimations du ministère arménien de l’Économie, la construction du chemin de fer Yeraskh-Julfa-Ordubad-Meghri-Horadiz pourrait coûter 1,2 milliard de dollars.

La construction du tronçon ferroviaire de 43 km à travers le Meghri arménien pourrait nécessiter environ 200 millions de dollars. Le chemin de fer fournira à l’Arménie un accès à l’Iran et à la Russie, tandis que l’Azerbaïdjan aura une liaison ferroviaire avec son enclave Nakhitchevan.