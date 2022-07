Le magazine « L’Histoire » (collection No 96 (Juillet-Septembre 2022) disponible en kiosque et points-presse vient de consacrer ce numéro spécial sur « Les Turcs et leurs empires). Nombreuses références aux Arméniens et une double page sur le génocide arménien relativement bien documenté. Seul le chiffre de 1,3 million de victimes arméniennes peut prêter à controverse car le chiffre de 1,5 million de victimes arméniennes est généralement retenu par les historiens. Et le nombre Arméniens vivant dans l’Empire ottoman en 1915 estimé à 2 millions par le magazine au lieu de 3 millions est également sous-estimé.

Krikor Amirzayan