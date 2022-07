Fausses alertes à la bombe dans les stations du métro d’Erévan

La police et les équipes canines de la police ont terminé les opérations de contrôle aux stations de métro « Berekamutyun », « Marshal Baghramyan » et "Place de la République » à Erévan sans trouver d’engins explosifs.

Information du ministère arménien des Situations d’urgence, notant que sur ordre du ministre de l’Intérieur, afin de coordonner les opérations de recherche, le directeur du ministère des Situations d’urgence, le colonel Armen Gasparyan et le directeur adjoint du ministère des Situations d’urgence, le colonel Tigran Petrosyan se sont rendus sur les lieux signalés par les coups de fils anonymes.

Le 20 juillet, à 12 h 57, le Centre national de gestion des crises a été alerté que des engins explosifs avaient été placés dans les stations de métro d’Erevan.

A 13h30, le métro d’Erevan a été arrêté par prévention. Les passagers et le personnel ont été évacués. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan