Les vice-ministres des Affaires étrangères d’Arménie et de Russie se sont consultés sur la question relative la route Nord-Sud traversant l’Arménie

Des consultations bilatérales ont eu lieu à Moscou le 19 juillet, sous la présidence du vice-ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie Mnatsakan Safaryan et du vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Igor Morgulov.

Information du ministère arménien des Affaires étrangères qui affirme qu’au cours des négociations, les parties ont échangé des idées sur un large éventail de questions liées aux relations avec les pays de la région Asie-Pacifique, aux perspectives de développement de la coopération multilatérale dans la zone eurasienne, à la coopération avec l’OCS, ainsi que la route « Nord-Sud » traversant l’Arménie.

Mnatsakan Safaryan et Igor Morgulov ont souligné l’importance de la continuité des consultations sur des questions d’intérêt bilatéral entre la Russie et l’Arménie. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan