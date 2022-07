Ararat Mirzoyan en Pologne : Contrairement aux efforts déployés l’Arménie, nous continuons à faire face aux déclarations belliqueuses de l’Azerbaïdjan

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, en visite officielle en Pologne a fait une déclaration à l’issue de la rencontre avec le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau.

Ci-dessous le discours du chef de la diplomatie arménienne.

"Cher Monsieur le Ministre,

Chers collègues,

Mesdames et Messieurs,

Tout d’abord, je tiens à remercier mon collègue Zbigniew Rau pour sa chaleureuse hospitalité.

Je suis heureux d’être en Pologne à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre nos pays. Ces trois décennies ont été des années de progrès, de confiance mutuelle et de compréhension mutuelle, qui ont fourni une base solide pour le développement et le renforcement cohérents des relations interétatiques et du dialogue politique.

Les relations arméno-polonaises reposent sur une amitié séculaire, des principes et des valeurs communs entre nos deux peuples. À cet égard, nous apprécions hautement le soutien de la Pologne au processus en cours de réformes démocratiques mis en œuvre par le gouvernement arménien.

Aujourd’hui, lors des discussions avec mon collègue, nous avons discuté des perspectives d’élargissement de la coopération entre l’Arménie et la Pologne dans les domaines d’intérêt mutuel.

Nous avons exprimé notre volonté de prendre des mesures en vue de la réalisation du grand potentiel des relations économiques arméno-polonaises, pour lesquelles nous disposons d’un cadre juridique et contractuel solide composé d’environ 30 documents et d’une plate-forme de travail efficace, la Commission intergouvernementale arméno-polonaise pour Coopération économique, dont la 7e session est prévue prochainement à Erevan.

Bien sûr, le volume des échanges entre l’Arménie et la Pologne n’est pas important, mais nous pouvons dire avec satisfaction que nous augmentons progressivement dans cette direction. Nous considérons les technologies de l’information, les produits pharmaceutiques, l’agro-industrie et les énergies renouvelables comme des domaines prometteurs pour l’activation de l’interaction économique arméno-polonaise.

Nous avons également échangé des idées sur les questions à l’ordre du jour du partenariat Arménie-UE. Nous avons évoqué la mise en œuvre de l’accord de partenariat global et élargi entre l’Arménie et l’UE et les mesures visant à accroître encore l’efficacité du partenariat oriental. À cet égard, la Pologne, en tant que l’un des pays initiateurs du partenariat oriental, est un acteur important pour nous, et nous nous attendons à une nouvelle expansion de la coopération dans cette direction.

Naturellement, un certain nombre de questions de stabilité et de sécurité régionales étaient au cœur de nos discussions aujourd’hui. Bien entendu, nous avons fait référence à notre coopération dans le cadre de l’OSCE, que la Pologne préside actuellement. J’ai présenté en détail à M. Rau la position de l’Arménie concernant les processus visant à établir la paix et la stabilité régionales.

J’ai souligné le rôle clé de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE dans la promotion du processus de paix visant au règlement global et durable du conflit du Haut-Karabakh et au règlement des relations avec l’Azerbaïdjan.

Chers participants,

Je regrette de signaler qu’en dépit des efforts déployés par l’Arménie, nous continuons de faire face aux déclarations belliqueuses et sectaires de l’Azerbaïdjan, qui visent à perturber la stabilité et la paix régionales.

De plus, en violation des normes du droit international humanitaire et des déclarations tripartites du 9 novembre, l’Azerbaïdjan continue de détenir en otages des prisonniers de guerre et des civils arméniens, les utilisant comme outil de manipulation politique. À cet égard, le soutien continu de la communauté internationale attachée aux droits de l’homme et aux principes humanitaires, y compris la présidence de l’OSCE, est important pour résoudre ce problème.

La politique mise en œuvre par les dirigeants azerbaïdjanais visant à détruire, profaner et déformer l’identité du patrimoine historique, culturel et religieux arménien de l’Artsakh dans les territoires passés sous contrôle azerbaïdjanais est également inacceptable. À cet égard, nous attendons une réponse claire, ciblée et continue de la communauté internationale et soulignons l’urgence de l’implication des organisations internationales compétentes dans le Haut-Karabagh.

Une fois de plus, je voudrais souligner que l’ouverture d’une ère de développement pacifique pour l’Arménie et la région est notre principe et notre stratégie, et nous espérons que l’OSCE, avec l’Institut du Président en exercice de l’OSCE, utilisera les mécanismes dans sa boîte à outils pour assurer une atmosphère constructive et une paix globale. pour créer les conditions

Je conclurai mon discours là-dessus. Cher Monsieur Rau, encore une fois merci pour l’accueil chaleureux et les discussions productives". Source Armtimes.

Krikor Amirzayan