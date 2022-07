Le ministre arménien de la Défense a visité ce matin la zone frontalière orientale de l’Arménie

Aujourd’hui 20 juillet, le ministre arménien de la Défense Suren Papikyan, accompagné du chef d’état-major général des forces armées arméniennes, a visité la deuxième unité de l’armée.

Le département de l’information et des relations publiques du ministère de la Défense informe que le ministre de la Défense a visité les unités militaires soumises à la consolidation militaire, s’est familiarisé avec le travail de soutien arrière, le processus d’entraînement au combat des troupes.



Suren Papikyan a discuté avec le commandement de l’unité militaire d’un certain nombre de questions liées au renforcement de la capacité de combat du personnel, à la modernisation des infrastructures et à l’amélioration des conditions de construction des unités militaires.

Puis le ministre de la Défense a visité la zone frontalière orientale, a visité les positions de combat, a suivi les travaux d’aménagement de première ligne de front. Le commandant de la troupe a rendu compte des travaux de construction et de fortification effectués sur la ligne de front, mesures visant à la sécurité des militaires. Le ministre de la Défense a assuré que tous les problèmes liés à la sécurité sur la première ligne feront l’objet d’une enquête et d’une résolution appropriées.



Au cours des entretiens avec les officiers et militaires en service de combat, le ministre a également évoqué les réformes lancées dans les forces armées, les programmes liés à la sécurité sociale des militaires, assurant que ces questions sont toujours sous l’attention du gouvernement. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan