Les autorités arméniennes intensifient leurs efforts pour éliminer la traite des personnes

Pour la deuxième année consécutive, l’Arménie figure dans la catégorie 2 du rapport du Département d’Etat américain sur la traite des personnes (TIP), publié le 19 juillet.

L’aide de l’ambassade des États-Unis en Arménie indique une expansion globale des efforts des autorités pour éliminer la traite des personnes par rapport aux périodes de rapport précédentes.

Le rapport note que le gouvernement arménien ne se conforme pas entièrement aux normes minimales d’éradication de la traite des êtres humains, mais qu’il a fait des efforts significatifs en ce sens.

Le rapport indique que ces efforts consistent notamment à poursuivre davantage de trafiquants et à identifier davantage de victimes. Les tribunaux ont condamné un trafiquant pour la première fois depuis 2014. Le gouvernement a approuvé des indicateurs de dépistage à l’usage des travailleurs sociaux, a également modifié les procédures pour normaliser la collecte de données et le partage d’informations, et a dispensé une formation complète au personnel concerné.

Cependant, le gouvernement n’a pas respecté les normes minimales dans plusieurs domaines clés, selon le rapport.

Il indique que la police a continué à interroger les victimes pendant de longues heures, bien que cela soit apparemment conforme à la loi. Les services d’urgence n’ont pas toujours dépisté les signes de traite des êtres humains chez les populations vulnérables, tandis que la police, dans certaines régions reculées, n’a pas reçu les informations et la formation nécessaires pour informer les victimes de leurs droits.

Le rapport indique que les trafiquants ont exploité des victimes locales et étrangères en Arménie, ainsi que des victimes arméniennes à l’étranger au cours des cinq dernières années. Les trafiquants utilisent certains migrants arméniens cherchant du travail en Russie, aux Émirats arabes unis (EAU) et en Turquie à des fins de travail forcé, souvent par le biais de fraudes au recrutement et de frais de recrutement exorbitants facturés par des courtiers en emploi.

Les femmes arméniennes peuvent également être utilisées à des fins d’exploitation sexuelle dans les EAU et en Turquie. Les femmes arméniennes peuvent être exploitées à des fins d’exploitation sexuelle, de trafic d’êtres humains et de mendicité forcée dans le pays.

Certains enfants travaillent dans l’agriculture, la construction et les industries de services dans le pays, où ils sont vulnérables au trafic.

Les femmes ukrainiennes, biélorusses et russes qui travaillent comme danseuses dans les boîtes de nuit arméniennes sont exposées à l’exploitation sexuelle. Les trafiquants peuvent cibler les migrants iraniens et indiens qui se portent volontaires pour travailler dans le secteur informel afin de les exploiter comme travailleurs forcés.

Les hommes vivant dans les zones rurales et ayant un faible niveau d’éducation, ainsi que les enfants fréquentant les garderies publiques, restent très vulnérables à la traite.

Les recommandations politiques comprennent des efforts accrus en matière d’identification, notamment la mise en œuvre de procédures opérationnelles standard pour le dépistage des victimes de la traite et la formation des agents sur la façon de dépister la traite des êtres humains, les travailleurs du sexe, les migrants, les réfugiés et d’autres groupes à risque ; l’habilitation des inspecteurs du travail avec l’autorité légale pour effectuer des contrôles réguliers, y compris chez les employeurs illégaux, et pour identifier les victimes par des visites inopinées ; l’établissement et la mise en œuvre de mesures visant à prévenir le travail des enfants et la traite potentielle des enfants dans les institutions publiques de garde d’enfants ; l’amélioration de l’accès à la justice pendant les procédures judiciaires, par exemple en élaborant des politiques axées sur les victimes afin de réduire le retraumatisme, de renforcer la confidentialité et d’assurer la protection des victimes et des témoins ; l’augmentation des ressources pour les services de réintégration des victimes ; l’établissement de procédures officielles pour le rapatriement des victimes de la traite depuis l’étranger. -

Avec ARKA