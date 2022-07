Clermont-Ferrand inaugure la Place d’Arménie...

Situé au cœur du Puy-de-Dôme, la ville de Clermont-Ferrand a inauguré ce mardi 19 juillet 2022 la Place d’Arménie « En mémoire des victimes du génocide des Arméniens de 1915 ».

Cette cérémonie forte de symboles était présidée par Olivier Bianchi, maire de la Ville, président de la Métropole et Secrétaire National à la Culture au Parti Socialiste.



S.E Hasmik Tolmajian, Ambassadrice de de la République d’Arménie en France, M.Levon Davtyan, Consul de la République d’Arménie à Lyon ainsi que MME. Claudine Khatchadourian , présidente de l’association « Rencontres et Culture Arméniennes » étaient présents parmi le public après avoir été reçu officiellement par le premier édile dans sa mairie.

Avec émotion, Olivier Bianchi a rendu un vibrant hommage au peuple arménien qui lutte aujourd’hui encore pour sa survie face à l’ennemi turc et à son « frère azéri ».



Devant le pupitre où étaient dressés les drapeaux français, arménien, artsakiote et de l’U.E, Olivier Bianchi a remercié les personnalités présentes avant de déclarer : « Nous ne devons rien oublier des atrocités et du sang versé lors de ce génocide ».

Dans son discours emprunt d’humanisme et du devoir de mémoire indispensable, il cita également le philosophe Alain : « Le souvenir commence avec la cicatrice ».



S.E Hasmik Tolmajian a remercié Olivier Bianchi pour son accueil chaleureux et de son engagement continu en faveur du devoir de mémoire et de l’amitié profonde qui lie les peuples français et arménien.

Par ces vents mauvais où l’U.E représentée par Ursula von der Leyen, vends avec une lâcheté crasse ses valeurs à la dictature azérie pour du gaz, il est bon de saluer la ville de Clermont-Ferrand ainsi que son maire et le Conseil municipal pour cette belle inauguration.



Rappelons et saluons également les villes de Mont-de-Marsan, de Nîmes, de Montpellier, de Nice et de Paris après tant d’autres qui ont toutes récemment offertes un bout de leur territoire en érigeant des Khatchkars ou en inaugurant des Places pour rendre hommage aux victimes arméniennes massacrés lors du premier génocide du XXe siècle perpétré par les turcs.