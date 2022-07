La Turquie a dit compter mardi sur le « soutien de la Russie et de l’Iran dans la lutte contre le terrorisme » en Syrie où elle menace d’intervenir, a indiqué le président Recep Tayyip Erdogan à Téhéran. « Ce que nous attendons de la Russie et de l’Iran, c’est leur soutien face au terrorisme », a-t-il insisté, après avoir cité les principaux mouvements kurdes opérant dans le nord-est de la Syrie, à la frontière turque. M. Erdogan, qui s’exprimait au côté de ses homologues russe et iranien à l’issue d’un sommet tripartite, menace depuis mai de lancer une opération armée dans cette région, à l’ouest de (...)