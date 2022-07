La Russie et l’Arménie « s’attaquent aux menaces extérieures »

Les Services de Sécurité arméniens et russes travaillent ensemble pour neutraliser les « menaces extérieures » communes auxquelles leurs pays sont confrontés, a déclaré le Directeur du Service de Renseignement Extérieur (SVR) russe, Sergueï Naryshkin, à l’issue d’une visite à Erevan tard dans la journée de lundi.

Naryshkin a fait l’éloge de l’état actuel des relations russo-arméniennes après s’être entretenu avec le Premier Ministre Nikol Pashinian et le Directeur du Service de Sécurité Nationale arménien, Armen Abazian.

« Je dois dire que la coopération de nos pays se développe favorablement dans les domaines économique, militaro-politique et humanitaire », a-t-il indiqué ensuite aux médias russes. « L’interaction entre les services spéciaux fait partie de cette coopération, et j’ai évidemment discuté avec mon homologue [arménien] de l’échange d’informations de renseignement, d’actions conjointes dans le but d’identifier et de prévenir toute une série de menaces extérieures pour la Russie et l’Arménie. »

« Nos consultations vont se poursuivre. Nous élaborons un plan de travail conjoint pour les années à venir », a-t-il ajouté.

Naryshkin n’a pas précisé ces menaces. Mais il a accusé les « régimes libéraux-totalitaires de l’Ouest » de tenter de déstabiliser diverses parties du monde, dont l’Ukraine, pour préserver ce qu’il a appelé un ordre mondial « injuste » actuellement en train de s’effondrer.

L’Arménie s’est abstenue de critiquer publiquement l’invasion russe en Ukraine. L’État du Caucase du Sud entretient depuis longtemps des liens militaires, politiques et économiques étroits avec la Russie. Sa forte dépendance à l’égard de Moscou en matière de défense et de sécurité s’est encore accentuée suite à la guerre de 2020 dans le Haut-Karabagh.

Pashinian a rencontré Naryshkin trois jours après avoir reçu William Burns, le Directeur de l’Agence Centrale de Renseignement des États-Unis (CIA). Le gouvernement arménien a fourni peu de détails sur ces entretiens.

Le Directeur du Renseignement russe a insisté lundi sur le fait que sa visite en Arménie était « sans rapport » avec le voyage surprise de Burns. Washington a refusé de commenter ce voyage.