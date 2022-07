Pyunik Erévan perd (0-1) face à Dudelange au stade Républicain d’Erévan pour le 2 tour des qualifications de la Ligue des Champions

Le champion d’Arménie, Pyunik Erévan a accueilli ce soir au stade Républicain de la capitale arménienne, le club de Dudelange, champion du Luxembourg pour le 2e tour des qualifications de la Ligue des Champions.

Dudelange se créait dès les premières minutes du match les actions les plus dangereuses avec un poteau et une transversale alors que le gardien arménien David Yurchenko était battu.



A la 71e minute, le défenseur Arménien Artak Dashyan commettait une faute dans la surface de réparation de l’Arménie. L’attaquant français de 32 ans Samir Hadji inscrivait alors le penalty. Si les Arméniens se sont crées plusieurs occasions de but -dont une partie en fin de match- ce sont les Luxembourgeois qui avaient un léger avantage dans leur jeu. Le match-retour dans une semaine le 26 juillet (20h30) à Dudelange (Luxembourg) sera difficile pour Pyunik Erévan. Mais tout reste encore possible. En cas de qualification, Pyunik Erévan affrontera le club serbe de « Tsrvena Zvezda » pour le 3e tour des qualifications de la Ligue des Champions, juste avant les phases de poule.

Si Pyunik Erévan perd contre Dudelange, Pyunik Erévan poursuivra ses rencontres au troisième tour de qualification de la Ligue Europa et affrontera le perdant du deuxième tour de qualification de la Ligue des champions avec le perdant de la confrontation entre le Lituanien « Zalgiris » et le Suédois « Malmö ».

Krikor Amirzayan