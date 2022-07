Afin d’arrêter les travaux de terrassement au sommet du mont Hatis, le ministère arménien de de l’Education, de la culture et des sciences se tourne vers la police

Le ministère arménien de l’Education, des sciences et de la culture a fait appel à la police afin d’arrêter les travaux de terrassement en cours au sommet du mont Hatis a indiqué Gegham Melikbekyan, attaché de presse du ministère.

« Nous avons demandé que des mesures soient prises dans les plus brefs délais pour arrêter les travaux de terrassement au sommet de Hatis, étudier la conclusion et procéder conformément à la loi » a déclaré Gegham Melikbekyan.

A l’initiative du président du parti « Arménie Prospère » (Parkavadj Hayastan), Gagik Tsarukyan, a réalisé la pose de la première pierre de la statue monumentale de Jésus-Christ au sommet du mont Hatis le 9 juillet.

L’Église apostolique arménienne s’est opposée à l’installation de la statue. Il y a quelques jours, lors de la session gouvernementale, le Premier ministre Nikol Pachinian a annoncé avoir reçu les documents et donné son avis favorable sous condition d’avoir tous les documents à l’installation de la statue. Selon Nikol Pachinian la construction de la statue favorisera le tourisme en Arménie.

Source Armenpress.

Krikor Amirzayan