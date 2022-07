Les équipes d’Arménie masculines et féminines de basket (U16) vice-champions d’Europe de la division C

Les équipes d’Arménie masculines et féminines de basket-ball des moins de 16 ans sont devenus vice-championnes de la division C du Championnat d’Europe

Lors de la finale du championnat qui s’est tenue au Kosovo, l’équipe d’Arménie masculine des U16 a perdu en finale face à Andorre sur le score de 65-84 se contentant de médailles d’argent.

Gregory Guyujyan est devenu le joueur le plus efficace de l’équipe arménienne avec 18 points.

L’équipe féminine d’Arménie des moins de 16 ans est également devenue vice-championne de la division C du Championnat d’Europe.

Lors de la finale du championnat qui s’est tenue en Albanie, les équipes d’Arménie et de Chypre se sont affrontées. En finale, l’équipe d’Arménie a perdu contre Chypre avec un score de 42-58, remportant les médailles d’argent du championnat.

Seda Gabrielyan fut pour l’Arménie la joueuse la plus efficace avec 18 points marqués en finale.

Krikor Amirzayan