Josep Borrell s’est félicité de la réunion des ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan

Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, s’est félicité de la rencontre entre les ministres des affaires étrangères arménien Ararat Mirzoyan et azéri Jeihun Bayramov qui s’est tenue à Tbilissi (Géorgie) samedi dernier.

Josep Borrell l’a qualifié de « pas important vers une solution globale ». Il ajouté sur Twitter « L’UE soutient pleinement un Sud-Caucase pacifique, sûr et prospère. La normalisation ou la réconciliation ne peut être obtenue que par un dialogue direct ». Source Radio Publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan