Les exportations de l’Iran vers l’Arménie ont augmenté de 21% en entre mars et juin

Les exportations de l’Iran vers l’Arménie ont augmenté de 21 % en 3 mois cette année, du 21 mars au 21 juin (le premier trimestre de l’année civile iranienne).

Information rapportée par Tehran Times, suite à l’annoce du porte-parole du Département des douanes de la République islamique d’Iran, Ruhollah Latifi.

En trois mois, l’Iran a exporté pour 74 millions de dollars de marchandises vers l’Arménie.

L’Iran et l’Arménie ont signé un protocole d’accord à la suite de la réunion de la commission mixte intergouvernementale arméno-iranienne qui s’est tenue à Erevan à la mi-mai. Le mémorandum a été signé par le vice-Premier ministre arménien Mher Grigoryan et le ministre iranien de l’Énergie Ali Akbar Mehrabian.

Selon les responsables, l’objectif de la tenue de la 17e session de la commission mixte était le développement réel et tangible des relations entre les deux pays. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan