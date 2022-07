Les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et de Pologne ont discuté de questions liées à la stabilité et à la sécurité régionales

La visite officielle du ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan en Pologne a commencé. Le ministère des Affaires étrangères d’Arménie informe qu’une conversation privée entre Ararat Mirzoyan et Zbignev Rau a eu lieu aujourd’hui à Varsovie, qui a été suivie d’une longue réunion.

Les questions liées au développement des relations arméno-polonaises et à la stabilité et à la sécurité régionales ont été discutées dans des formats bilatéraux et multilatéraux. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan