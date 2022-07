Un monument de l’amitié arméno-russe sera installé à Erevan

Dans le cadre des événements consacrés au 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Arménie et la Russie, il est prévu de placer un monument dédié à l’amitié arméno-russe sur la place de la Russie à Erevan (la zone proche de la mairie d’Erevan).

A cet effet, par arrêté du ministre de l’éducation, de la science, de la culture et des sports de la République d’Arménie du 4 avril 2022, un groupe de travail a été constitué, qui a approuvé les éléments suivantesdu concours :

• Les sculpteurs formés professionnellement d’Arménie et de Russie peuvent participer au concours.

• Les candidatures sont acceptées pour la participation au concours, qui comprennent des documents attestant le certificat de formation professionnelle, un croquis, des photographies de sculptures/œuvres sur le thème de l’appareil photo réalisées précédemment (si disponibles).

• La date limite de candidature est 2022. 10 septembre.

• Le vote aura lieu au scrutin secret.

• Le choix du matériau de la création est libre.

• Le choix du style créatif est libre.

• La taille de l’illustration doit être adaptée au lieu d’installation.

• La hauteur maximale de la sculpture ne doit pas dépasser 6 mètres socle compris.

• Le travail doit refléter les relations historiques arméno-russes, les relations amicales des deux états d’une manière symbolique-conventionnelle.

Les candidatures doivent être soumises au Département d’art contemporain du Ministère de l’éducation et de la culture (personne de contact : Juletta Hakobyan, 010-599-631). Source Radio Publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan