L’Amérique ne restera pas inactive alors que l’Azerbaïdjan poursuit sa belligérance contre le peuple arménien - Adam Schiff

Le député Adam Schiff (D-CA) a souligné l’importance de l’adoption récente par la Chambre des représentants de l’amendement 121 à la loi d’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2023 (H.R.7900), rapporte le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

La mesure demande un rapport du Département d’État et du Département de la Défense qui détaillerait l’utilisation de pièces américaines dans les drones turcs utilisés par l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et l’Artsakh ; l’utilisation par l’Azerbaïdjan de phosphore blanc, de bombes à fragmentation et d’autres munitions interdites déployées contre l’Artsakh ; le recrutement par la Turquie et l’Azerbaïdjan de combattants terroristes étrangers pendant la guerre de l’Artsakh en 2020.

« Pendant 44 jours à partir de septembre 2020, l’Azerbaïdjan a perpétré une guerre horrible et une crise humanitaire dans le Haut-Karabakh, tuant des milliers d’Arméniens et forçant des milliers d’autres à fuir leurs terres ancestrales. Et à ce jour, l’Azerbaïdjan continue de détenir illégalement des soldats arméniens qui ont été soumis à la torture. L’Azerbaïdjan menace également des milliers de civils innocents qui vivent dans la crainte d’une nouvelle attaque et invasion. Il est de la plus haute urgence que nous comprenions dans quelle mesure l’Azerbaïdjan a violé le droit international afin que nous puissions demander des comptes au régime d’Aliyev et envoyer un message fort indiquant que l’Amérique ne restera pas les bras croisés alors que l’Azerbaïdjan poursuit sa belligérance contre le peuple arménien », a déclaré le député Schiff.

Les représentants Gus Biliakis (R-FL), Judy Chu (D-CA), David Cicilline (D-RI), Anna Eshoo (D-CA) se joignent aux représentants Cardenas, Brad Sherman (D-CA) et Adam Schiff (D-CA) en tant que cosponsors de l’amendement bipartisan, Raja Krishnamoorthi (D-IL), James Langevin (D-RI), Brenda Lawrence (D-MI), Andy Levin (D-MI), Ted Lieu (D-CA), Zoe Lofgren (D-CA), Frank Pallone (D-NJ), Linda Sanchez (D-CA), Elissa Slotkin (D-MI), Jackie Speier (D-CA), Dina Titus (D-NV), Rashida Tlaib (D-MI) et David Valadao (R-CA).