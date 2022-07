Interdire à un Arménien d’entrer en Arménie, par Harout Sassounian

Le dirigeant de la communauté arménienne française Mourad (Franck) Papazian et son épouse n’ont pas été autorisés à entrer en Arménie la semaine dernière après leur arrivée à l’aéroport d’Erevan. Papazian est membre de la direction mondiale (Bureau) de la Fédération révolutionnaire arménienne et co-président du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France.

Au contrôle des passeports, on a dit à Papazian d’attendre qu’ils vérifient ses informations. Il avait un passeport français en règle et n’avait pas besoin de visa pour entrer en Arménie. Pendant qu’il attendait, les agents des douanes consultaient leurs supérieurs au téléphone.

Papazian a ensuite été conduit dans une pièce isolée de l’aéroport où il a été retenu pendant plusieurs heures. Finalement, des agents du Service national de sécurité lui ont dit qu’il n’était pas autorisé à entrer en Arménie.

Malgré plusieurs demandes de Papazian, il n’a jamais été informé de la raison de son interdiction d’entrer en Arménie. On l’a expulsé du pays en le plaçant sur le prochain vol pour Paris.

Cet incident a de graves implications éthiques, juridiques, diplomatiques et nationales.

Sur le plan éthique, si les autorités arméniennes veulent interdire à quelqu’un d’entrer en Arménie, elles devraient avoir la courtoisie minimale de dire à la personne concernée la raison d’une décision aussi grave. Le visiteur a le droit de savoir pourquoi il n’est pas autorisé à entrer dans le pays.

En termes de lois arméniennes, quelle que soit la raison de l’interdiction d’entrée de Papazian dans le pays, les fonctionnaires arméniens n’ont pas le droit de prendre une telle mesure de leur propre chef, qu’il s’agisse de fonctionnaires de l’aéroport, d’agents du service de sécurité nationale ou du Premier ministre. Interdire à tout visiteur, et encore moins à un compatriote arménien, d’entrer dans le pays est une décision très grave. Si Papazian avait violé une quelconque loi arménienne, les responsables de l’aéroport auraient pu l’arrêter, présenter les charges retenues contre lui à un juge qui aurait pris une décision légale sur la base des preuves après avoir écouté les deux parties. L’Arménie est-elle un pays régi par des lois ou par les décisions vindicatives du Premier ministre ? Si un seul homme peut agir comme les branches exécutive, législative et judiciaire du gouvernement, alors l’Arménie est loin d’être un pays démocratique. Il est triste que le Premier ministre Nikol Pashinyan, qui est arrivé au pouvoir il y a quatre ans en tant que démocrate, ignore toutes les normes démocratiques. La seule culpabilité de Papazian est d’avoir critiqué le régime défaillant de Pashinyan.

Au regard des lois européennes, l’Arménie a violé dans cette affaire plusieurs principes de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle s’était engagée à respecter. La procédure requise est que M. Papazian conteste d’abord son expulsion devant un tribunal national arménien. S’il n’obtient pas gain de cause devant cette juridiction, M. Papazian peut alors saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Je suis certain que la Cour européenne jugera que le gouvernement arménien a violé le « droit à un procès équitable », la « liberté d’expression » et la « liberté de circulation » de Papazian. En outre, l’expulsion de Papazian constitue une violation de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies.

En ce qui concerne l’effet négatif possible de cet incident sur les relations de l’Arménie avec la France, en tant que citoyen français, M. Papazian a déposé une plainte auprès de l’ambassade de France à Erevan et du ministère français des affaires étrangères à Paris. En tant qu’activiste politique bien connu, Papazian a des liens étroits avec le président français Macron et d’autres hauts fonctionnaires français. Il y a déjà eu un autre incident désagréable en mai dernier, lorsque Papazian a accompagné la maire pro-arménienne de Paris, Anne Hidalgo, lors de sa visite en Arménie. Comme Papazian est un critique de Pashinyan, il a informé le bureau du Premier ministre qu’il ne se joindrait pas à la réunion prévue entre la maire et Pashinyan, afin de ne pas créer une scène importune pendant la réunion. Sans aucune explication, à la dernière minute, le Premier ministre a décidé d’annuler la réunion avec le maire de Paris. Il s’agit d’une erreur diplomatique majeure. L’Arménie peut difficilement se permettre de s’aliéner des responsables français qui comptent parmi ses plus fervents partisans.

Pour ce qui est du gouvernement arménien qui sape les intérêts collectifs de la nation arménienne, il est contre-productif qu’alors que l’Arménie est entourée d’ennemis assoiffés de sang et que son existence même est menacée, ses dirigeants soient engagés dans une action autodestructrice à l’égard de la diaspora qui ne sert qu’à affaiblir davantage l’Arménie. L’Azerbaïdjan dispose certes d’énormes pétrodollars, mais l’Arménie possède une importante diaspora qui est un atout inexploité.

Je crains que l’expulsion de Papazian, si elle n’est pas annulée rapidement, n’ait un effet négatif sur les relations de l’Arménie avec sa diaspora forte de sept millions de personnes. Les dirigeants arméniens, au lieu de prendre des initiatives pour inciter davantage d’Arméniens de la diaspora à visiter l’Arménie, à y immigrer et à y investir, se mettent imprudemment à dos ces derniers.

Puisque la seule culpabilité de Papazian est d’avoir critiqué Pashinyan, son expulsion pourrait inciter de nombreux autres Arméniens de la diaspora, qui sont opposés au Premier ministre, à éviter de se rendre en Arménie par crainte d’être eux aussi arrêtés à l’aéroport d’Erevan et de ne pas être autorisés à visiter leur patrie.

Il est très regrettable que Papazian, un homme qui a consacré toute sa vie à défendre les intérêts de l’Arménie et de la Cause arménienne, soit traité de manière aussi offensante. C’est avec une grande tristesse qu’il a reconnu : « Je savais que j’étais banni de Turquie et d’Azerbaïdjan. Aujourd’hui, je suis banni de l’Arménie de Pashinyan ».

Harut Sassounian

Editeur, Le Courrier de Californie

