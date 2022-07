Poutine et Erdogan parleront mardi des mécanismes pour exporter les céréales ukrainiennes

Les présidents russe et turc parleront mardi à Téhéran de mécanismes pour permettre les exportations de céréales d’Ukraine, bloquées dans ce pays par l’offensive militaire russe au risque de provoquer une crise alimentaire mondiale. Des négociations impliquant Moscou, Kiev, Ankara et l’ONU doivent avoir lieu dans les jours à venir en Turquie, après des avancées dans les pourparlers le 13 juillet. « Premièrement, nous sommes prêts à continuer le travail dans cette direction, deuxièmement, cette thématique va être discutée par les présidents » Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, a indiqué lundi, selon (...)