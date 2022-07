Le ministre s’inquiète de l’appréciation de la monnaie arménienne

Le ministre de l’économie, Vahan Kerobian, a exprimé lundi l’espoir que le dram arménien s’affaiblisse par rapport au dollar américain, affirmant que sa récente appréciation significative frappe durement les secteurs de l’économie arménienne orientés vers l’exportation.

À l’instar du rouble russe, le dram s’est affaibli par rapport au dollar américain et à l’euro au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais s’est fortement redressé au cours des mois suivants. Depuis le début de la guerre, le 24 février, le dram s’est renforcé de 15 % par rapport au dollar et de 29 % par rapport à l’euro au total.

La monnaie arménienne a été stimulée par la relative stabilité macroéconomique de la Russie, premier partenaire commercial de l’Arménie, ainsi que par l’arrivée de milliers de Russes, pour la plupart issus de la classe moyenne. Son appréciation continue suscite des inquiétudes croissantes chez les entreprises arméniennes qui vendent leurs produits sur les marchés occidentaux et autres marchés non russes.

M. Kerobian a partagé ces inquiétudes en répondant aux questions des utilisateurs de Facebook dans le studio de RFE/RL à Erevan.

« À notre avis, 450 drams [pour un dollar] est une ligne rouge pour notre économie, et un dram aussi fort met un certain nombre de secteurs orientés vers l’exportation en grand danger », a-t-il déclaré.

Lundi, un dollar valait 415 drams.

M. Kerobian a affirmé que la Banque centrale arménienne est également préoccupée par le taux de change actuel du dram.

« Ce n’est pas que la Banque centrale ne fait rien », a déclaré le ministre. « Et ce n’est pas que ce soit uniquement le travail de la Banque centrale ».

Le gouverneur de la banque, Martin Galstian, a clairement indiqué le mois dernier que la banque ne réduirait pas les taux d’intérêt et n’interviendrait pas sur le marché national des devises pour réduire la valeur du dram. M. Galstian a déclaré que le renforcement du dram atténue quelque peu les pressions inflationnistes sur l’économie arménienne, aggravées par la guerre en Ukraine.

« En affaiblissant artificiellement le dram, nous créerions une situation inflationniste encore pire qui toucherait tous les citoyens, y compris les exportateurs », a-t-il déclaré aux journalistes le 14 juin.