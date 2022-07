Vive émotion en Arménie après le décès d’un opposant

Personnalité publique qui avait ouvertement pris position contre le gouvernement arménien de Nikol Pachinian, Armen Grigorian est décédé brutalement vendredi 15 juillet alors qu’il comparaissait en procès deux mois après son arrestation. Le décès de ce producteur bien connu d’émissions de divertissement, survenu dans la salle du tribunal alors que son avocat présentait au juge présidant le procès une requête en vue de mettre fin à sa détention préventive a suscité une vive émotion dans le pays, bien des interrogations aussi. La mort de Grigorian, 56 ans, a été constatée par l’équipe d’urgentistes de l’ambulance arrivée sur les lieux quelque 10 minutes après son malaise. “Ils ont tenté des gestes de ranimation mais sans succès”, a déclaré Taguhi Stepanian, la cheffe du service national des ambulances, interrogée par le Service arménien de RFE/RL. Stepanian a précisé que des experts de la médecine légale préciseraient, après autopsie, les causes du décès de Grigorian. Grigorian, qui comptait parmi les détracteurs les plus virulents de Nikol Pachinian, avait été arrêté et inculpé le 18 mai en relation avec une video de 2021 dans laquelle il tenait des propos désobligeants sur les habitants de deux régions arméniennes passant pour favorables au pouvoir en place. Le Service de sécurité nationale l’avait accusé d’avoir offensé leur “dignité nationale”. Grigorian, comme les autres figures de l’opposition ou détracteurs du gouvernement avaient rejeté ces accusations comme motivées politiquement, en soulignant que le seul fait qu’il ait été maintenu en détention pendant l’enquête qui le visait prouvait qu’il était un prisonnier politique. Les défenseurs des droits de l’homme avaient de leur côté critiqué aussi les poursuites dont il était l’objet. Certains d’entre eux liaient l’affaire aux manifestations antigouvernementales quasi quotidiennes lancées le 1er mai par l’opposition arménienne. L’ombudswoman d’Arménie Kristine Grigorian (sans lien de parenté avec Armen), elle-même a fait part de son indignation à l’annonce du décès du militant de l’opposition, en affirmant qu’il n’avait de toute évidence pas reçu les soins médicaux appropriés en prison. Elle a fait savoir qu’elle avait demandé des “clarifications” aux procureurs et au ministère de la justice, dont dépendent les prisons d’Arménie. “Je suis déterminée à faire traduire les responsables devant la justice”, a écrit l’observatrice officielle des droits de l’homme en Arménie sur sa page Facebook. Ni le ministère, ni les autorités concernées n’ont publié de communiqué sur le décès brutal d’Armen Grigorian dans la soirée de vendredi. L’avocat de Grigorian, Ruben Melikian, a indiqué que son client, qui était médecin de formation, souffait de “problèmes de santé ” graves. “Il ne nous a jamais permis d’évoquer ces problèmes dans le tribunal ni dans quelque autre instance”, a déclaré Melikian, s’exprimant lors d’un rassemblement de l’opposition qui se tenait le soir-même à Erevan. Les organisateurs et les participants de cette manifesté ont observé une minute de silence à la mémoire de Grigorian, dont les photos étaient brandies dans la foule. Les leaders de l’opposition qui ont pris la parole devant les manifestants ont rejeté la responsabilité de la mort de l’opposant sur les autorités, et plus particulièrement sur Pachinian. “Armen Grigorian est mort dans les bras et des mains de ces autorités, avec l’implication directe de l’enquêteur, du juge et du procureur ragissant sur leurs ordres”, a déclaré l’un des orateurs, Ichkhan Saghatelian, figure de proue de l’opposition. Les manifestants ont scandé “Nikol meurtrier !” alors qu’ils marchaient en direction du bureau du premier ministre et du tribunal de Erevan qui avait cautionné l’arrestation de Grigorian en mai. Plusieurs d’entre eux ont allumé des bougies et déposé des gerbes de fleurs devant l‘immeuble du tribunal. Depuis un an, l’opposition a régulièrement accusé le gouvernement de Pachinian d’utiliser les détentions provisoires comme une arme dans leurs efforts pour neutraliser ses membres et partisans luttant pour un changement de régime. Plus d’une vingtaine de ces opposants sont actuellement emprisonnés sous le coup d’accusations liées à la poursuite des manifestations antigouvernementales, qui sont passées à un rythme hebdomadaire. La plupart sont accusés de violences sur les forces de police anti-émeutes chargées de réprimer les manifestations. Les autorités maintiennent quant à elles que ces accusations n’ont aucunement un caractère politique.