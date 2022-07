Pachinian a discuté des problèmes de sécurité à Erevan avec le directeur du service russe de renseignement extérieur

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu lundi le directeur du service russe de renseignement extérieur Sergey Naryshkin, a rapporté le service de presse du Premier ministre.

Il a indiqué que les parties avaient discuté d’un éventail de questions liées à la sécurité internationale et régionale. Ils ont également évoqué les processus en cours dans la région du Caucase du Sud.

Pachinian a déclaré que la visite de Narychkine était une autre bonne occasion de discuter des questions à l’ordre du jour des relations alliées arméno-russes.

Il a souligné que cette année marque le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et s’est dit convaincu que les efforts conjoints rendront la coopération plus efficace et plus forte.

Narychkine a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux et a noté que le dialogue politique de haut niveau entre l’Arménie et la Russie contribue au développement et au renforcement de la coopération dans divers domaines.

Le 15 juillet, le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis, William Burns, s’est rendu en Arménie « pour discuter de la sécurité internationale et régionale et des processus en cours dans le Caucase du Sud ainsi que de la lutte contre le terrorisme », selon le gouvernement arménien.

Plus tôt, le 7 juillet, Ali Shamkhani, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, s’est rendu à Erevan où il a rencontré le Premier ministre Nikol Pachinian et son homologue arménien pour des entretiens axés sur la sécurité régionale et la coopération économique arméno-iranienne.