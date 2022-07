Nous sommes d’humeur très combative. Hovhannes Harutyunyan à propos du match contre Dudelange

Demain soir à 18 heures (heure française), le champion d’Arménie Pyunik Erévan reçoit au stade Républicain (Vazgen Sargsyan) d’Erévan, l’équipe de F91 Dudelange, championne du Luxembourg. Match du 2e tour des qualifications de la Ligue des Champions.

Dans une conférence de presse aujourd’hui, le joueur de Pyunik Erévan, Hovhannes Harutyunyan es apparu en compagnie de l’entraîneur avant ce match Pyunik Erévan-F91 Dudelange.

« Nous sommes décidés à mener un combat. On va se battre pour la victoire, on joue à domicile, on est prêt pour le match. Nous avons joué avec la même équipe contre Cluj, je pense que la phase d’adaptation s’est faite rapidement" a indiqué le Hovhannes Harutyunyan.

Match Pyunik Erévan-F91 Dudelange à suivre demain mardi 19 juillet à 18h00 sur la Chaîne Publique d’Arménie par le site Gisher.am. Car la chaîne publique arménienne ne diffuse pas la rencontre lors du programme destiné à la diaspora. Seule la Chaîne Publique d’Arménie destinée aux téléspectateurs d’Arménie diffusera le match. Match qu’on pourra suivre par internet (Gisher.am) et faire le choix de la Chaîne Publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan