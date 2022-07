ArmeniaBank prix d’excellence Euromoney de la meilleure banque 2022 en Arménie

Selon le service de presse d’Ameriabank, le prestigieux prix, décerné par la principale maison d’édition financière européenne depuis 1992, évalue les performances financières des acteurs du secteur bancaire, la qualité du service, l’innovation des produits, la numérisation et d’autres réalisations.

Le magazine a souligné les progrès d’Ameriabank dans la mise en œuvre de la stratégie de transition vers un modèle de banque universelle parallèlement à la croissance des prêts aux particuliers et aux PME, ainsi qu’une part de 22 % sur le marché arménien des obligations d’entreprise. Les performances financières impressionnantes d’Ameriabank ont ​​été soulignées, notamment le rendement des capitaux propres, le bénéfice net qui a plus que doublé et l’adéquation du capital.

« Parallèlement à ces indicateurs, nous pouvons noter les progrès remarquables dans le domaine de la durabilité et de l’innovation numérique. La stratégie de développement durable de la banque est conforme aux objectifs de développement durable de l’ONU, en mettant l’accent sur l’énergie propre, les villes durables et la lutte contre le changement climatique. Emission de deux tranches d’obligations vertes en dollars et en monnaie locale en avril 2022. est devenu un autre exemple de financement de projets verts et de sources renouvelables, réalisé depuis 2009 », indique la publication.

Artak Hanesyan, PDG d’Ameriabank, a déclaré : « C’est un grand honneur et une grande réussite pour nous de recevoir le prix d’excellence, qui témoigne de notre incroyable résilience à nous adapter aux conditions de marché difficiles. Malgré l’environnement financier turbulent, nous avons été en mesure non seulement de fournir un service homogène, mais également d’introduire une gamme de produits et services innovants qui améliorent encore l’expérience client. Nous souhaitons souligner nos projets digitaux inédits, notamment le lancement d’écosystèmes digitaux couvrant la quasi-totalité de nos services, conçus pour répondre aux besoins croissants de nos clients. Je suis heureux que, avec d’autres domaines, ce domaine de notre activité ait également reçu la reconnaissance de l’une des publications financières les plus influentes au monde.

Ameriabank reçoit le prix d’excellence Euromoney pour la 9e fois depuis 2011.

Le prix d’excellence Euromoney a été créé en 1992. et est devenu le premier du genre dans le secteur bancaire mondial. À cet égard, il reste la référence mondiale et est décerné par le comité de rédaction sur la base des résultats de recherches et d’entretiens menés sur une période de 3 mois. Cette année, le magazine a reçu un nombre record de candidatures de banques du monde entier pour participer à des nominations au niveau de leur pays, région et monde.

À propos d’Ameriabank

Ameriabank est la plus grande institution financière d’Arménie avec des actifs de plus de 1 billion de AMD et joue un rôle important dans l’économie du pays. En tant que banque universelle en développement dynamique, Ameriabank propose une large gamme de services bancaires innovants via une plateforme multifonctionnelle, en mettant l’accent sur les produits numériques.

La Banque adhère à une politique orientée client pour assurer une haute qualité de service et la satisfaction de l’expérience bancaire dans l’environnement numérique d’aujourd’hui. Ameriabank est attachée au principe de conduite responsable des affaires et contribue à la transition de l’Arménie vers un avenir écologiquement durable.