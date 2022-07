Le soldat Arménien, un appelé, Arsen Manukyan aurait été tué sur une position de défense par son camarade

À la suite de l’enquête et recherches administratives menées dans le cadre de la procédure pénale en cours d’instruction dans le département d’enquête de la huitième garnison du département général d’enquête militaire de la commission d’enquête de la République d’Arménie, un certain nombre d’éléments sur la mort du militaire Arménien (un appelé) Arsen Manukyan la semaine dernière ont été révélés et son compagnon d’armes a été arrêté. A. Manukyan aurait été tué par son camarade par des tirs de l’arme automatique de type Kalashnikov. Le militaire qui aurait tué son camarade a été arrêté. L’enquête se poursuit. Source Radio Publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan