Le ministre arménien de l’Economie Vahan Kerobyan et l’ambassadrice de Syrie en Arménie ont discuté des possibilités de renforcer les relations dans le domaine de l’économie

Ce lundi 18 juillet, le ministre arménien de l’Economie, Vahan Kerobyan, a reçu la nouvelle ambassadrice de la République arabe syrienne en République d’Arménie, Nora Arisyan. Le ministère de l’Economie d’Arménie informe que les possibilités de renforcer la coopération bilatérale et les relations commerciales dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture et du commerce ont été discutées.

Une référence distincte a été faite à l’organisation et à la tenue de la session ordinaire de la commission intergouvernementale arméno-syrienne. Nous rappelons que Nora Arisyan ex-députée au Parlement syrien et nommée Ambassadrice en Arménie il y a quelques semaines est membre de la communauté arménienne de Syrie.

Krikor Amirzayan