Nikol Pachinian a présenté le nouveau chef de l’état-major général Edvard Asryan, aux plus hauts officiers des forces armées d’Arménie

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian s’est rendu aujourd’hui au ministère de la Défense et a présenté le nouveau chef d’état-major des forces armées, le premier vice-ministre de la Défense Edvard Asryan aux plus hauts officiers des forces armées.

Information du bureau du Premier ministre. Nikol Pachinian dans son discours a spécifiquement déclaré :

"Cher Ministre de la Défense de la République d’Arménie,

Chers représentants de l’état-major des forces armées de la République d’Arménie,

Chers sous-ministres,

Je suis ici aujourd’hui pour vous présenter le nouveau chef d’état-major général des forces armées de la République d’Arménie, le premier vice-ministre de la Défense Edvard Asryan.

Je voudrais tout d’abord remercier le général de corps d’armée Kamo Kochunts d’avoir exercé les fonctions de chef d’état-major général au cours des six derniers mois. Je souhaite à Edvard Asryan plein succès dans l’accomplissement de sa mission à ce poste important.

Vous savez déjà que certains changements législatifs ont également eu lieu, et désormais le chef d’état-major général sera également le premier vice-ministre de la défense dès l’entrée en vigueur de la loi, avec les conséquences qui en découlent. Nous avons pris cette décision en analysant un certain nombre d’événements qui se sont déroulés ces dernières années, notamment les questions de coopération entre le ministère de la Défense et l’état-major général.

Je pense que c’est la bonne décision. Je tiens à exprimer mon espoir qu’à la suite de la mise en œuvre de cette décision, l’efficacité de notre travail dans le domaine des forces armées, les réformes de l’armée seront encore plus efficaces.

Monsieur Kamo Kochunts, permettez-moi encore une fois de vous remercier pour le travail accompli et Edvard Asryan, de vous souhaiter du succès dans ce poste important. » Source Armenpress.

Krikor Amirzayan