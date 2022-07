La réunion des commissions sur la démarcation des frontières et les questions de sécurité des frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan aura lieu en août

La réunion des commissions sur la démarcation des frontières et les questions de sécurité des frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan aura lieu en août à Moscou. Information du bureau du vice-Premier ministre arménien, Mher Grigoryan, en réponse à l’enquête du site d’informations News.am ». Il est à noter qu’il n’y a toujours pas d’accord définitif sur la date exacte de la réunion.

Le 24 mai 2022, la première réunion du vice-Premier ministre d’Arménie Mher Grigoryan et du vice-Premier ministre d’Azerbaïdjan Shahin Mustafayev a eu lieu à la frontière interétatique de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, sous la forme d’une réunion conjointe et travaux des commissions sur la démarcation des frontières et la sécurité des frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Source Radio Publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan