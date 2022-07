Nikol Pachinian et Mikhail Mishustin ont discuté des questions liées à la coopération entre l’Arménie et la Russie

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a eu une conversation téléphonique avec le chef du gouvernement de la Fédération de Russie, Mikhail Mishustin a indiqué le bureau de presse du gouvernement arménien. Les interlocuteurs ont discuté de questions liées à la coopération entre l’Arménie et la Russie, ainsi que de l’agenda de l’Union Economique Euroasiatique (UEE).

Nikol Pachinian a remercié Mikhail Mishustin pour avoir répondu rapidement à un certain nombre de problèmes liés aux relations commerciales et économiques arméno-russes.

Les questions liées à l’ordre du jour de la session du conseil intergouvernemental de l’UEE qui se tiendra au Kirghizistan en août ont également été discutées. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan