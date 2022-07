Le nombre de naissances en Artsakh a augmenté au premier semestre 2022

Au premier semestre 2022, 792 enfants sont nés dans les structures médicales du ministère de la Santé de la République de l’Artsakh avec 406 garçons et 386 filles.

Selon le ministère de la Santé de l’Artsakh au cours du premier semestre 2021, 593 enfants sont nés dans les établissements médicaux du ministère de la Santé d’Artsakh : 270 garçons, 323 filles, ce qui signifie que le nombre de naissances dans le même période de l’année en cours a augmenté de près de 200.

Au cours du premier semestre de l’année en cours, 697 enfants sont nés à Stepanakert, 66 à Martakert et 29 à Martouni (Artsakh).

Au cours de la période janvier-juin, 4 naissances de jumeaux ont été enregistrées en Artsakh. On note que 6 enfants sont nés par fécondation in vitro : 3 garçons, 3 filles.

Au cours de la période mentionnée, 15 enfants citoyens de l’Artsakh sont nés dans les maternités d’Arménie, avec 8 garçons et 7 filles. En conséquence, la totalité des naissances en Artsakh au premier semestre était de 807 enfants : 414 garçons, 393 filles. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan