Irrédentisme cartographique : Nostalgie et consolation du vaincu et menace, par Ragip Duran

Le journaliste Ragip Duran revient sur les menaces que profèrent les dirigeants turcs envers leurs voisins grecs, kurdes, syriens… écrivant que n’ayant ni du pain, ni de jeux à offrir à leurs concitoyens, ils proposent des menaces et de fausses promesses.

Voici le chronique de Ragip Duran :

La carte de la mer Égée dominée par les turcs a fait couler beaucoup d’encre. Le silence d’Erdogan ainsi que de l’opposition officielle explique beaucoup de choses.

Quand le Président des Foyers de l’İdéal, (Les Loups Gris) a offert lors d’une visite à l’occasion de la Fête de Sacrifice à M. Devlet Bahceli, Président du MHP, la carte de l’Egée sous domination turque, une nouvelle crise a fait surface dans les relations entre Ankara et Athènes mais ce geste a également provoqué un débat dans l’opinion publique turque.

Les Foyers de l’İdéal sont conçus comme la branche de jeunesse du MHP (Parti d’Action Nationaliste, 47 sièges sur 581). Plusieurs membres de cette organisation ont été jugés et condamnés pour avoir assassiné des militants de gauche pendant la « Période de chaos’’ entre 1975 et 1980. Certains d’entre eux sont devenus des députés du MHP qui siègent encore aujourd’hui au Parlement.

A moins d’un an des élections présidentielles, le MHP, l’allié d’extrême-droite du Président Erdogan est en pleine crise. Il y a eu déjà deux partis (IYI et Zafer) issus du MHP. Ce dernier poursuit sa chute de popularité dans les sondages d’opinion publique. Il recueillerai seulement 6.7% des votes alors que le seuil électoral a été reduit à la demande du MHP de 10% à 7% le 31 mars 2022.

Autre chiffre pessimiste pour le pouvoir : La coalition de la République formée des partis d’Erdogan et de Bahceli aura 36.7% des voix alors que le bloc de l’opposition, la coalition de la Nation aura 43.3% selon le dernier sondage publié le 17 juin dernier.

Les mauvaises langues rappellent que le prénom de M.Bahceli, c’est-à-dire Devlet, signifie « Etat’’ en turc.

« Quand on est incapable a l’intérieure du pays de résoudre les problèmes économiques, diplomatiques, politiques, sanitaires, financiers…etc… le pouvoir cherche des objectifs à abattre à l’extérieure’’ observe le Prof. Cengiz Aktar, auteur du livre « Le Malaise Turc’’ . En effet le régime du Palais d’Ankara croit avoir deux atouts dans ses mains : La Syrie et la Grèce. Ces deux objectifs peuvent cacher les difficultés voire les impasses et les défaites de la politique interne. Ainsi, la hausse des prix, la répression contre les opposants, les coups reçus sur la scène internationale ne seront plus à la une des médias, croit Erdogan.

La carte offerte à M.Bahceli s’intitule « Notre Serment National Maritime’’ , référence au Serment National de 1923, qui avait établi les frontières de la nouvelle République.

Les médias turcs parlent également de la Carte de la « Patrie Bleue’’ , autre fantaisie, autre rêve irrédentiste (Doctrine politique qui vise à la récupération par un pays, de toutes les populations vivant dans des conditions analogues) promu par les militaires Kémalistes. Mais selon « La Patrie Bleue’’ presque la moitié de la Méditerranée orientale appartient à la Turquie.

« La conquête, l’occupation voire le pillage sont des motifs, des éléments qui existent dans l’histoire, l’ADN politique et l’imagination des dirigeants turcs depuis l’Asie Centrale, c’est-à-dire depuis au moins mille ans’’ croit le Prof. Taner Akcam, historien spécialiste du Génocide Arménien de 1915.

L’idéologie et la politique officielles du Comité d’Union et de Progrès, au pouvoir pendant la 1re guerre mondiale jusqu’à la chute de l’Empire Ottoman (1923) était le « Turan » , création d’un grand Etat turc comprenant l’ensemble des pays de l’Asie Centrale turcophones. Cette idée imaginaire est plus ou moins adoptée par la minorité de la population, celle qui a pu recevoir peu d’éducation, conservatrice voire raciste et islamiste qui vit dans les régions les plus sous développées du pays.

‘’Nous étions les maîtres des trois continents. Nos Sultans régnaient de Vienne jusqu’au Yemen !’’ est une phrase classique que l’on peut entendre fréquemment dans les conversations du café de commerce.

M.Bahceli avait d’ailleurs déjà, l’année dernière, offert une autre carte au Président Erdogan, intitulée « Le Monde Turc’’

La Turquie a déjà annexé une partie de la Syrie du nord-ouest, en particulier la ville d’Afrine, avec le soutien direct et indirect de Moscou et de Washington en mars 2018 après 3 mois d’attaques militaires.

Les dirigeants actuels, soutenus par l’opposition officielle kémaliste et de droite, estiment que la Grèce n’a pas le droit d’armer ses îles de la Mer Egée et que ces îles font partie des eaux territoriales de la Turquie.

Par ailleurs, faut-il remarquer que la majorité de la population turque est contente, quand elle a les moyens, de passer ses vacances dans îles grecques de l’Egée : « C’est à la fois moins cher et plus confortable par rapport aux sites touristiques de Turquie et la cuisine est nettement mieux que chez nous » disent-ils.

Le silence d’Erdogan et de l’opposition officielle au sujet de cette carte irrédentiste confirme la thèse selon laquelle ‘’La Patrie Bleue’’ est un élément de l’idéologie officielle.

Les médias turcs, ont insisté sur les réactions grecques. Quelques titres exemplaires :

– La Carte de Bahceli à la une de la presse grecque

– La Grèce sous le choc de la carte

– Les Grecs sont devenus fous !

– La réponse insolente de Mitsotakis

A lire les commentaires de la presse turque on croirait que ce fut Athènes qui a provoqué l’incident.

« Panem et circenses » est la locution latine traduit en français par « du pain et des jeux » . Elle a été écrite par le poète et écrivain Juvénal qui a vécu durant l’Empire romain. De nos jours, le pouvoir turc n’a plus de pain ni de jeux pour consoler le peuple en pleine crise économique. Mais il faut qu’il invente quand même de fausses promesses ou occupations :

– Nous avons trouvé du gaz naturel dans la Mer Noire

– Il y a beaucoup de réservoir de pétrole au sud-est anatolien

– Nous irons à la lune

– Nous produirons notre voiture nationale

Syrie et Grèce font partie de ces enjeux.

« Une déclaration d’abord de guerre et puis de l’Etat de siège peuvent annuler ou bien retarder la tenue des élections » dit-on dans les coulisses d’Ankara.

« Facile de l’affirmer mais très difficile de le réaliser’’ estiment la majorité des observateurs indépendants.

Ragip Duran, Chronique Turquie, 16 juillet 2022

