A. Mirzoyan et le secrétaire d’État adjoint américain discutent du Karabakh et de la normalisation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a eu une conversation téléphonique avec la secrétaire d’État adjointe américaine aux Affaires européennes et eurasiennes, Karen Donfried, dimanche, a déclaré le ministère arménien des Affaires étrangères. Cette conversation a eu lieu à l’initiative de la partie américaine.

Mirzoyan et Donfried auraient discuté d’un certain nombre de questions liées à la sécurité et à la stabilité régionales.

Mirzoyan a présenté les derniers développements du processus de normalisation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Les parties ont évoqué le déblocage des infrastructures de transport régionales et des liens économiques, ainsi que le travail des commissions sur la délimitation et la sécurité des frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Les parties ont également échangé leurs points de vue sur la réunion des ministres des affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan à Tbilissi, qui a été organisée par la partie géorgienne le 16 juillet. Mirzoyan a souligné que la partie arménienne continue d’attacher de l’importance au rôle des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE dans le processus de paix du Haut-Karabakh.

Le 16 juillet, les ministres arménien et azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan et Jeyhun Bayramov, se sont rencontrés à Tbilissi pour discuter d’un large éventail de questions liées au règlement des relations entre Erevan et Bakou.

Le ministre Mirzoyan a réitéré la position de la partie arménienne selon laquelle le règlement politique du conflit du Haut-Karabakh est essentiel dans le processus de réalisation d’une paix durable dans la région et a souligné l’importance d’utiliser l’institution et l’expérience de la coprésidence du groupe de Minsk de l’OSCE conformément à son mandat international.

Avec ARKA