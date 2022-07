Erdogan rencontrera Poutine lors de sa visite en Iran

Recep Tayyip Erdogan effectuera une visite officielle en Iran les 18 et 19 juillet à l’invitation du président de la République islamique, Ebrahim Raisi.

Téhéran accueillera le 19 juillet la 7e réunion du Conseil de coopération de haut niveau Türquie-Iran présidé par Erdogan et Raisi.

Cette réunion, à laquelle participeront les ministres concernés, a pour but d’examiner les relations turco-iraniennes sous tous leurs aspects et de discuter des mesures à prendre pour améliorer la coopération bilatérale, selon l’administration turque.

Les réunions porteront sur les questions régionales et mondiales ainsi que sur les relations bilatérales.

Le même jour, Erdogan participera au septième sommet du format Astana, présidé par le président iranien Ebrahim Raisi et auquel participera le président russe Vladimir Poutine.

Selon la phraséologie du programme officiel « le sommet tiendra des consultations politiques sur la situation en Syrie, la lutte contre les organisations terroristes qui constituent une menace pour la sécurité de la région, principalement le Parti des travailleurs du Kurdistan, l’État islamique (EI), discutera des efforts déployés pour parvenir à une solution politique, la situation humanitaire, la question du retour volontaire des réfugiés syriens chez eux ».

Le président turc aura également une réunion bilatérale avec son homologue russe.