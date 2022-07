Von der Leyen se rend en Azerbaïdjan pour conclure un nouvel accord d’importation de gaz

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, rencontre lundi à Bakou des responsables azerbaïdjanais et devrait conclure un accord visant à accroître les importations de gaz naturel dans l’Union européenne.

Cet accord aiderait l’Union européenne à réduire sa dépendance à l’égard de l’énergie russe et pourrait également répondre aux préoccupations relatives à l’approvisionnement en gaz après le début des travaux de maintenance du gazoduc Nord Stream 1 la semaine dernière.

Les travaux sur la pipline reliant la Russie à l’Allemagne doivent se poursuivre jusqu’à la fin de cette semaine, mais le ministère russe des affaires étrangères a déclaré que l’avenir du gazoduc était lié aux sanctions contre Moscou.

Selon un document vu par Reuters, l’accord proposé entre Bakou et l’UE augmenterait le flux de gaz vers le bloc via le gazoduc Southern Gas Corridor.

« Les parties aspirent à soutenir le commerce bilatéral de gaz naturel, notamment par des exportations vers l’Union européenne, via le corridor gazier méridional, d’au moins 20 milliards de mètres cubes de gaz par an d’ici 2027, conformément à la viabilité commerciale et à la demande du marché », indique le document.

L’année dernière, le gazoduc a transporté 8 milliards de mètres cubes de gaz vers l’UE.

Cette augmentation obligerait l’Azerbaïdjan à accroître sa production intérieure de gaz.