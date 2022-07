L’équipe d’Arménie de basket-ball féminin des -16 ans (U16), vice-championne d’Europe de la division C

L’équipe féminine d’Arménie des moins de 16 ans est devenue vice-championne de la division C du Championnat d’Europe. Les équipes d’Arménie et de Chypre se sont affrontées lors de la finale du championnat d’Albanie. Dans le match décisif, l’Arménie a perdu contre Chypre sur score de 42-58, devenant ainsi la vice-championne d’Europe de division C.

Seda Gabrielyan était la joueuse le plus efficace de l’équipe arménienne avec 18 points marqués.

Krikor Amirzayan