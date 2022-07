Retour sur la visite du directeur de la CIA en visite en Arménie

Vendredi, le directeur de la Central Intelligence Agency américaine (Agence Centrale de Renseignement), William Burns, a rencontré le Premier Ministre Nikol Pashinian, ainsi que d’autres responsables arméniens lors d’une visite surprise à Erevan.

Dans un bref communiqué, le gouvernement arménien a déclaré que Pashinian et Burns ont discuté de la « sécurité internationale et régionale », des « processus en cours dans le Caucase du Sud » et de « la lutte contre le terrorisme. »

Le communiqué ne donne pas d’autres détails sur la réunion, à laquelle a également participé Armen Abazian, le Directeur du Service National de Sécurité arménien.

Burns a également eu des entretiens séparés avec Armen Grigorian, le Secrétaire du Conseil de Sécurité arménien.

Le service de presse du Conseil a indiqué que Grigorian l’a informé des efforts de paix du gouvernement arménien, ainsi que des problèmes de sécurité auxquels la région est confrontée. Il a ajouté que les deux hommes ont discuté des négociations en cours entre Erevan, l’Azerbaïdjan et la Turquie « dans ce contexte ».

Burns s’était rendu en Arménie ainsi qu’en Azerbaïdjan en 2011 en sa qualité de Secrétaire d’État Adjoint américain. Il avait alors appelé à un plus grand « sentiment d’urgence » pour la résolution du conflit du Haut-Karabagh, affirmant à l’époque que « le statu quo n’est pas viable. »

Le voyage a d’abord été révélé par l’agence de presse russe Sputnik, plus tôt dans la journée. Celle-ci a annoncé que le Directeur de la CIA était venu pour des « réunions de haut niveau » non spécifiées, et qu’il ne passerait que quelques heures dans le pays.

Les autorités arméniennes n’ont pas commenté cette information, avant de publier les communiqués de presse officiels des réunions de Burns. Un porte-parole du Service National de Sécurité a déclaré qu’il n’avait « aucune information » sur cette visite.

L’ambassade des États-Unis s’est également refusée à tout commentaire. Aucun Directeur de la CIA ne s’est jamais rendu en Arménie auparavant.

Tigran Grigorian, un analyste politique indépendant, assure que des responsables de la sécurité américains et russes sont arrivés en Arménie ces derniers jours pour des entretiens confidentiels portant sur la guerre en Ukraine.

« Sur la base des rares informations disponibles, on peut présumer qu’Erevan ou l’Arménie a simplement été choisie comme le lieu de certaines négociations secrètes avec la Russie », a estimé Grigorian. « D’après mes informations, des experts russes et américains sont arrivés à Erevan dans ce but ces derniers jours. La visite de Burns pourrait donc être placée dans ce contexte. »

Burns, âgé de 66 ans, est un ancien diplomate de carrière qui a été ambassadeur des États-Unis en Russie, de 2005 à 2008.