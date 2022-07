Anthony Blinken a salué la réunion des ministres des Affaires étrangères arménien et azéri à Tbilissi

Le Secrétaire d’État américain Anthony Blinken se félicite de la rencontre entre le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan et son homologue azéri Jeyhun Bayramov samedi à Tbilissi.

Anthony Blinken a posté un message sur Twitter.

« Ararat Mirzoyan et Jeyhun Bayramov ont fait un pas positif en se rencontrant à Tbilissi. Le dialogue direct est le moyen le plus précis et le plus fiable de résoudre les différends entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan » a écrit le Secrétaire d’État américain.

Le 16 juillet, le ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan et le ministre azéri des Affaires étrangères Jeyhun Bayramov se sont rencontrés à Tbilissi.

Selon le ministère arménien des Affaires étrangères, au cours de la réunion, Ararat Mirzoyan et Jeyhun Bayramov ont abordé un large éventail de questions liées au règlement des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. À cet égard, les parties ont discuté de la mise en œuvre des engagements précédents et ont échangé leurs points de vue sur les prochaines étapes possibles.

Le ministre Ararat Mirzoyan a réitéré la position de la partie arménienne selon laquelle un règlement politique du conflit du Haut-Karabagh est important pour parvenir à une paix stable et durable dans la région et, dans ce contexte, il a souligné l’importance d’utiliser l’institution et l’expérience de la coprésidence du groupe de Minsk de l’OSCE conformément à son mandat international. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan